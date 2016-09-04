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برج الحوت حظك اليوم الأحد 4/9/2016

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برج الحوت حظك اليوم الأحد 4/9/2016 برج الحوت حظك اليوم الأحد 4/9/2016

>كتبت أسماء زيدان

على الصعيد المهنى

حاول تكوين جديدة من العلاقات والتفت إلى ما يجرى حولك فقد تنشئ منافسة شديدة بالنسبة لك عليك اتخاذ اجراءات والسير قدما فى حياتك المهنية.

 

على الصعيد العاطفى

قد يكون هناك بعض التغييرات فى ذهن شريك حياتك فقد يعلن عن رغبته فى اعتماد نهج المغامرة فى حياته، وسوف يخوض العديد من التجارب لتحقيق هدفه المنشود، ولكن كن حذر من السخرية من أى شئ جديد يحاول شريك حياتك أن يفعله.

 

على الصعيد الصحى

لا تهمل صحتم فى رعاية من تمثل لهم مصدر للحب والدعم، تناول طعام مطهى فى المنزل لتتجنب أى مصدر عدوى.

 

توقعات علماء الأبراج

هناك الكثير من العمل من حولك الذى يشغل كل اهتمامك فلا تضيع وقتك فى أمور تافهة فلا بد من التركيز وعندها فقط سوف تجد تدفق الطاقة الحماسية الحرة، لا تخجل انظر بعناية وتصرف قبل أن يفوت الأوان فمفتاح النجاح بالنسبة لك هو تحديد الأولويات.


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