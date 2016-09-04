حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار فى المخدرات بالمرج

أمرت نيابة المرج بحبس عاطل " مسجل خطر " 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة، حيث تم ضبط المتهم وبحوزته كمية كبيرة من مخدر " الحشيش " قبل ترويجها بين المواطنين بالمرج، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المرج مفادها حيازة "هشام.ج"، تاجر مواد بترولية لسلاح نارى بدون ترخيص ومواد مخدرة بمسكنه، و تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبحوزته سلاح نارى " بندقية خرطوش، طلقتين "، كمية كبيرة من مخدر الحشيش نص كيلو، بالإضافة إلى مبلغ مالى كان بحوزته.

وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى المخدرة للدفاع، والمواد المخدرة بقصد الاتجار، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة رقم 23680 لسنة 2016 جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.