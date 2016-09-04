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النطق بالحكم على على 13 متهما بـ"خلية طنطا الإرهابية"

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النطق بالحكم على على 13 متهما بـ"خلية طنطا الإرهابية" النطق بالحكم على على 13 متهما بـ"خلية طنطا الإرهابية"

>كتب إيهاب المهندس

تنطق محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، حكمها على 13 متهما بـ" خلية طنطا الإرهابية"، لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين سامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

 

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد أحالت الجلسة الماضية 4 متهمين للمفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، وحددت جلسة اليوم الأحد للنطق بالحكم.

 

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.


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