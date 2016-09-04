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مران المنتخب – كدمة لإسلام جمال ومهاجم الأهلي.. وكوبر يشرح الأخطاء

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مران المنتخب – كدمة لإسلام جمال ومهاجم الأهلي.. وكوبر يشرح الأخطاء مران المنتخب – كدمة لإسلام جمال ومهاجم الأهلي.. وكوبر يشرح الأخطاء

تعرض إسلام جمال مدافع نادي الزمالك لكدمة خلال مران منتخب مصر الثاني استعدادا لمواجهة جنوب إفريقيا. نفس حال عمرو جمال مهاجم الأهلي.

منتخب مصر يستعد لمواجهة جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء استعدادا لانطلاق رحلة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وخاض مرانه الثاني يوم السبت في ملعب ملحق جامعة جوهانسبرج. مران شهد تعرض إسلام جمال لكدمة قبل أن يتلقى العلاج من محمد أبو العلا طبيب المنتخب ويُكمل المران بشكل طبيعي. نفس الأمر حدث مع عمرو جمال أيضا والذي أكمل المران لنهايته.

وحرص هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب على شرح الأخطاء للاعبين والتركيز على حالات نقل الكرة للجانب العكسي من الملعب. شرح جاء عن طريق استعراض تسجيلات لمباريات المنتخب السابقة.

وشمل مران المنتخب بعض التدريبات البدنية مع الجري حول الملعب بعدها تقسيمة شارك فيها كل العناصر في المنتخب.

وكان محمد أبو العلا طبيب المنتخب قد تحدث في وقت سابق يوم السبت لـFilGoal.com عن حالة علي جبر ووليد سليمان مؤكدا "كل العناصر جاهزة لمواجهة جنوب إفريقيا". (طالع التفاصيل)

وتعادل منتخب مصر مع غينيا 1-1 وديا في أولى الاستعدادات لتصفيات كأس العالم ويستعد للمواجهة الأهم أمام الكونجو مع بداية شهر أكتوبر.

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