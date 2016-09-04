سلة – سيدات مصر يتأهلن لكأس العالم للناشئين في إيطاليا

نجحت سيدات مصر في ضمان تأهلن إلى كأس العالم للناشئين في إيطاليا في كرة السلة وذلك بعد الوصول إلى نهائي بطولة إفريقيا.

بطولة إفريقيا للناشئين في كرة السلة تقام في مصر. ونجحت سيدات الفراعنة في التأهل لنهائي المسابقة بعد الفوز على موزمبيق.

وفازت سيدات مصر على موزمبيق بنتيجة 66-33 ليتأهلن إلى نهائي البطولة الإفريقية في انتظار الفائز من مواجهة أنجولا ضد مالي.

كأس العالم للناشئين للسيدات في كرة السلة سيقام في إيطاليا العام المقبل. بينما أسند الاتحاد الدولي لكرة السلة تنظيم كأس العالم للشباب تحت 19 سنة إلى مصر.