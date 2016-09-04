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بالصور .. محافظ قنا يفتتح معرض «خير زمان» للسلع الغذائية‎

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بالصور .. محافظ قنا يفتتح معرض «خير زمان» للسلع الغذائية‎ بالصور .. محافظ قنا يفتتح معرض «خير زمان» للسلع الغذائية‎

عبد الحميد الهجان محافظ قنا وباقى الحضور أثناء افتتاح معرض السلع الغذائية

افتتح​ ​عبد الحميد الهجان محافظ قنا، معرض السلع الغذائية والاستهلاكية الذي تقيمه سلسلة «خير زمان» بمقر نزل الشباب بمدينة قنا، وذلك بحضور اللواء محسن حلمي السكرتير العام المساعد، و الأستاذ علي جابر وكيل مديرية ، والأستاذ إسماعيل وشاحي رئيس الغرفة التجارية، وعدد من القيادات الامنية والتنفيذية وعدد كبير من أهالي المحافظة.

وأوضح محافظ قنا، ان المعرض ينظم بالتعاون بين سلسلة «خير زمان» للسلع الغذائية ومديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالمحافظة في الفترة من 1/9/2016 م وحتي 15/9/2016م لمدة 15 يوم.

وأكد الهجان، أن المعرض يقوم ببيع جميع السلع الغذائية من اللحوم والدواجن والزيوت والارز والسكر ومنتجات الألبان وتوفير جميع المستلزمات لأهالي المحافظة بأسعار مناسبة ومخفضة لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفير مستلزمات المواطنين استعدادًا لقدوم عيد الاضحي المبارك.

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أونا

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