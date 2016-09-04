بالصور.. حملة مكبرة يقودها مدير أمن بني سويف لإزالة الإشغالات بشوارع ببا

المراسل : محمد شعبان

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب محافظة بني سويف، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع وميادين المركز.

قامت الحملة بقيادة اللواء محمد الخليصي، مدير أمن بني سويف ومحمد أسامة القائم بإعمال رئيس المدينة، وعدد من ضباط المرافق، وأسفرت الحملة عن رفع عدد من الباعة الجائلين والأكشاك واللأفتات والبروز المخالفة، بالإضافة لحالات التعديات المختلفة على حرم الشارع، فضلاً عن إزالة 405 حالة إشغالات متنوعة.

إستخُدم في الحملة معدات الوحدة المحلية وشملت لوادر وسيارات نقل وبعض معدات الأزالة.