أبو الغيط يعود من تونس بعد الإعداد للدورة 146 لمجلس جامعة الدول العربية‎

وصل مطار القاهرة الدولي أحمد ابو الغيط أمين عام جامعة الدولة العربية قادما من تونس بعد زيارة استمرت يومين، بدعوة من وزير الشؤون الخارجية التونسية خميس الجهيناوي .

وصرحت مصادر امنية بالمطار ان الزيارة جاءت قبل تولي تونس رئاسة الدورة العادية 146 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التي تنطلق أعمالها يوم 5 سبتمبر الجاري بالقاهرة .

واضافت المصادر ان زيارة الأمين العام كانت للتشاور والتنسيق بخصوص مختلف المسائل والقضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل دفع مسارات التسوية السياسية لمختلف الأزمات والنزاعات القائمة، بما يمكن من إعادة الأمن والاستقرار في مختلف البلدان العربية ووضع حد لكل مظاهر الفوضى والاضطراب .