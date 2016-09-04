بالفيديو - كلب يحرم منتخب ليبيا من التسجيل في الرأس الأخضر

اقتحم كلب ملعب مباراة منتخبي الرأس الأخضر وليبيا، وقت انفراد للثاني ليحرمهم من التسجيل.

واستضاف الملعب الوطني للرأس الأخضر مباراة المنتخبين في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وخلال الدقيقة 88، كان منتخب ليبيا في طريقه لتسجيل هدف التقدم لكن اقتحم كلب الملعب بشكل مفاجئ ليوقف الحكم اللعب.

واعترض لاعبو ليبيا على قرار الحكم، لأن الكرة كانت في طريقها لانفراد بمرمى الرأس الأخضر. لكن في النهاية ضاعت الفرصة.

ونجح منتخب ليبيا في النهاية في تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90 عن طريق فؤاد التريكي.

يذكر أن منتخب المغرب انتزع بطاقة التأهل عن هذه المجموعة إلى كأس الأمم الإفريقية.

شاهد لقطة اقتحام الكلب لملعب المباراة

شاهد هدف ليبيا