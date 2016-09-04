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تأجيل قرار إنهاء حفلات الأفراح بالوادي الجديد في الساعة 12 ليلًا

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تأجيل قرار إنهاء حفلات الأفراح بالوادي الجديد في الساعة 12 ليلًا تأجيل قرار إنهاء حفلات الأفراح بالوادي الجديد في الساعة 12 ليلًا

اللواء أشرف شاش، سكرتير عام الوادي الجديد_أرشيفية

أصدر اللواء أشرف شاش سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، قرارًا بتجميد قرار سابق خاص بتحديد الساعة 12 ليلاً موعدًا نهائيًا للاحتفال بالزفاف في قاعات الأفراح والسرادقات التي يجرى إنشاؤها للاحتفال بالزفاف والخطوبة.

صرح بذلك صلاح خليفة، رئيس مجلس إدارة نادي المحافظة الاجتماعي في مدينة الخارجة، قائلاً: “هناك ردود فعل متباينة بشأن القرار الخاص بتحديد الساعة 12 ليلاً موعدًا نهائيًا للاحتفالات إذ عبر عدد من الأهالي عن رضاهم بهذا القرار، في حين عبر عدد آخر خاصة المقبلين على إقامة الأفراح والقائمين على القاعات عن رفضهم الشديد للقرار وطالبوا بساعة إضافية على الأقل ليتسنى للمواطنين إنهاء فقرات الحفل والزفاف واستقبال الضيوف والمهنئين”.

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