«الوادى الجديد» تستعد لإقامة «مهرجان التمور» نهاية الشهر الجارى

تستعد محافظة الوادى الجديد، لإقامة «مهرجان التمور» يوم 28 سبتمبر الجاري، ولمدة يومين متتالين في مدينة الخارجة، على أن تقام بعض الفعاليات بباقي مراكز المحافظة الخمسة.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة في الوادي الجديد، الدكتور محسن عبد الوهاب أن المهرجان يقام بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، إذ كان من المنتظر أن يقام المهرجان بشكل دولي على أرض المحافظة، إلا أن محافظة مطروح سبقتنا ونسقت مع الوزارة لإقامة المهرجان الدولي للتمور يوم 27 أكتوبر المقبل بواحة سيوة، تشارك فيه المحافظة بشكل قوي وفعال، مع التأكيد على أن المحافظة ستسعى العام المقبل لإقامة المهرجان الدولي للتمور على أرض الوادي الجديد.

وأضاف محسن، أن المهرجان يهدف للترويج للمحافظة سياحيًا، وكذلك التوسع في تسويق محصول بلح المحافظة ومنتجاته على أن المهرجان سيشمل احتفالاً وعرضًا لمقومات المحافظة بقاعة الديوان بحضور عدد من الضيوف الذين سيتم دعوتهم، فضلاً عن تنظيم زيارات ميدانية لموقعين لمزارع النخيل بواحة الخارجة، وعرض لموكب بالأعلام والسيارات أمام فندق الخارجة السياحي بمشاركة فرقة الفنون الشعبية، بالإضافة إلى افتتاح معرض لمنتجات المحافظة وإقامة حفل ساهر بمعبد «هيبس» على هامش الاحتفال، مشيرًا إلى أن المهرجان يعتبر فرصة تسويقية كبيرة لجذب الأنظار لمحافظة الوادى الجديد، وما تمتلكه من مقومات خاصة في إنتاج التمور حيث توجد بها أكثر من 2 مليون نخلة.

وأكد محسن، أنه سيقام ضمن فعاليات المهرجان بمنطقة هيبس والبجوات حفل فني ساهر ستتم له دعوة جميع العرائس، لعقد حفل جمعي لزفافهن في هذا اليوم.