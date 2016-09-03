تحذير لمرضى "القاتل الصامت".. ضغط الدم يصل إلى أعلى درجاته وقت الظهيرة

يحدث ضغط الدم بسبب قوة دفع الدم ضد جدران الشرايين، وتحدث هذه العملية باستمرار خلال النهار بشكل مختلف وفقاً للنشاط البدنى والعاطفى والإجهاد، لكن الشىء المؤكد أن عدم استقرار معدلات ضغط الدم يشير إلى وجود مشكلات تتطلب فى معظم الأحيان علاجا طبيا.

وقال موقع "new health advisor ": "فى أغلب الأحيان يحدث ضغط الدم بشكل أقل ليلاً خاصة أثناء النوم ثم يبدأ فى الارتفاع بعد ساعتين من الاسيقاظ، ثم تبلغ معدلات ضغط الدم ذروتها فى منتصف الظهيرة، ثم تبدأ هذه المعدلات فى الانخفاض مرة أخرى".

وتقول الدراسات إن حدوث تغييرات فى معدلات ضغط الدم بنسبة تتراوح بين 25% إلى 30% تعتبر نسبة مقبولة وطبيعية، فى الوقت نفسه فإن حدوث تغييرات فى معدلات ضغط الدم يكون بسبب بعض المشكلات منها:

· أمراض القلب والأوعية الدموية.

· مشاكل الجهاز العصبى.

· مرض السكر.

· أمراض الكلى.

· توقف التنفس أثناء النوم.

· مشاكل الغدة الدرقية.

كما ذكر الموقع أن هناك بعض العوامل التى تزيد من خطر تغييرات معدلات ضغط الدم منها:

· الإجهاد.

· العمل فى نوبات ليلية.

· القلق.

· أدوية ضغط الدم.

ومن أهم أعراض الأعراض الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم:

· الصداع.

· التعب.

· مشاكل فى الرؤية.

· ألم فى الصدر.

· ضيق فى التنفس.

· عدم انتظام ضربات القلب.

· وخز فى الصدر أو الرقبة أو الأذنين.