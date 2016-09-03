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الزمالك لـ في الجول: نيمار سيكون عبرة.. وخاطبنا المسؤولين لمنع سفره

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الزمالك لـ في الجول: نيمار سيكون عبرة.. وخاطبنا المسؤولين لمنع سفره الزمالك لـ في الجول: نيمار سيكون عبرة.. وخاطبنا المسؤولين لمنع سفره

كشف غانم سلطان رئيس قطاع الكرة في نادي الزمالك عن خطوة تصعيدية تم اتخاذها ضد لاعب قطاع الناشئين مصطفى حجي "نيمار".

وكان FilGoal.com قد علم أن نيمار طلب عدم التواجد في معسكر منتخب تحت 20 عاما لارتباطه بموعد للتوقيع مع ناشئين روما الإيطالي. ( اقرأ التفاصيل )

وطلب اللاعب تعديل عقده من أجل العودة من جديد وبجانب أن يتدرب مع الفريق الاول بالنادي الفترة المقبلة. ( اقرأ التفاصيل )

وقال غانم سلطان لـFilGoal.com: "المستشار مرتضى منصور رئيس النادي أجرى اتصالا بي وأخبرني بقرار إيقاف نيمار وتحويله للتحقيق، كما تمت مخاطبة الجهات المسؤولة لمنع سفر اللاعب إلي الخارج".

وأوضح "النادي حصل علي جواز السفر الخاص باللاعب من اتحاد الكرة، وبالتالي لا يحق له السفر لأي دولة أخرى مستخدما جواز سفر آخر".

غانم سلطان أكمل "اللاعب أخطئ في حق الزمالك وكان عليه أن يتحدث مع مسؤولي النادي لأننا لن نقف في طريقه، بدلا من استخدامه الطرق الملتوية".

وأتم "الآن سيكون عبرة لأي لاعب يلجأ لمثل هذه الطرق واستخدام سياسة لي الذراع مع ناديه".

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