أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا عصمت - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 -
ألمانيا: مغربي معتقل بتهمة الإرهاب خطط لهجوم على سفارة روسيا -
محافظ أسيوط يكرم أسر 6 شهداء ويطلق أسماءهم علي مدارس -
مصدر أمنى: منفذ تفجير المرقسية هو "محمد.ع.غ" من الشرقية -
حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟ -
بالصور .. مدير أمن البحيرة يتفقد إجراءات تأمين كنائس دمنهور -
"الآثار" توافق على طلب استكمال أعمال البعثة البولندية بمنطقة مارينا -
أول اعتذار عن عضوية الهيئة الوطنية للصحافة -
ملياردير يخسر ثروة عمره في ساعة ونصف -
السفيرة عزيزة - دار " بسمة " لإيواء المشردين من الشوارع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب غانا ينفجر غاضبا: بسبب 200 دولار شاهدت أسوأ شيء في حياتي

Google+ Print
مدرب غانا ينفجر غاضبا: بسبب 200 دولار شاهدت أسوأ شيء في حياتي مدرب غانا ينفجر غاضبا: بسبب 200 دولار شاهدت أسوأ شيء في حياتي

انفجر أفرام جرانت المدير الفني لمنتخب غانا غاضبا عقب تعادل منتخب بلاده أمام رواندا على الرغم من حسم الغاني التأهل لأمم إفريقيا الجابون 2017.

منتخب غانا تعادل أمام رواندا بهدف لكل منتخب في غانا خلال الجولة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

قبل ذلك حدث أزمة كبيرة بين وزارة الرياضة واتحاد الكرة الغاني بسبب قلة الموارد المادية. سفر المحترفون في المنتخب جاء على نفقتهم الخاصة وذلك بسبب تلك الأزمة. (طالع - أزمة في غانا قبل تصفيات المونديال "لن نوفر تذاكر طيران للاعبين")

وتواصلت الأزمة. وهنا أزمة جديدة تحدث عنها جرانت خلال المؤتمر الصحفي عقب لقاء رواندا قائلا: "أرضية الملعب التي أقيمت عليها المباراة هي أسوأ شيء رأيته في حياتي. لا أصدق ذلك".

وأضاف "طلبت من المسؤولين رش وقص نجيلة الملعب ولكن ذلك لم يحدث بسبب عدم امتلاكهم 200 دولار ثمن الوقود لفعل ذلك!".

وواصل حسبما نقل جاري أل سميث الصحفي المتخصص في أخبار الكرة الإفريقية لصحيفة نيويورك تايمز وشبكة بي بي سي وسوبر سبورت تي في "إذا كانوا أخبروني إن قص ورش النجيلة سيكلف 200 دولار لدفعتهم من جيبي".

وأكمل حديثه قائلا: "أردت الاستقرار على تشكيل لقاء أوغندا في بداية تصفيات كأس العالم من خلال لقاء رواندا ولكن ذلك لم يحدث لأنهم أخبروني بعدم تحملهم تكاليف سفر اللاعبين".

منتخبا مصر وغانا يقعان في المجموعة الخامسة من تصفيات المونديال مع أوغندا والكونجو.

وتبدأ منافسات المجموعة بمواجهة مصر أمام الكونجو علي أن يلعب منتخب غانا أمام أوغندا في بداية شهر أكتوبر المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟

حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟

السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر"

السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر"

تاس: روسيا تبدأ تسليم طائرات «ميج 29» لمصر خلال العام الحالي

تاس: روسيا تبدأ تسليم طائرات «ميج 29» لمصر خلال العام الحالي

هل تحل منظومة الدفع الإلكتروني مشكلات الاقتصاد المصري؟

هل تحل منظومة الدفع الإلكتروني مشكلات الاقتصاد المصري؟