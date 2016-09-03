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المغازي: بطلان بعض مواد قانون التظاهر انتصار لدولة القانون‎

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المغازي: بطلان بعض مواد قانون التظاهر انتصار لدولة القانون‎ المغازي: بطلان بعض مواد قانون التظاهر انتصار لدولة القانون‎

الدكتور عبد الله المغازي

قال الدكتور عبد الله المغازي، إن هيئة مفوضي الدولة أوصت ببطلان مادتي 7 و19 من قانون التظاهر يعد انتصارًا لدولة القانون، لافتًا إلى ان مواد القانون تحتوى على نصوص مطاطة تستخدمها قوات الأمن لرفض التظاهرات وإن كانت للتعبير السلمي عن الرأي.

وأضاف «المغازى»، خلال حواره ببرنامج «ساعة من »، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، أنه لا توجد آليات واضحة لتنفيذ القانون بما لا يخالف الدستور الذى كفل للمواطن المصري الحق التظاهر السلمي بما لا يخل بالنظام العام، مشيرا إلى أن القانون تحول من حالة التنظيم للتظاهرات إلى المنع المطلق.

وأوضح «المغازي»، أن قانون العقوبات هو أصلح قانون لمحاسبة المتهمين كما انه يكفل الافراج عن المتهمين فى قضايا التظاهر فضلا عن كفالته لحق المتهمين فى المطالبة بالتعويض جراء تضررهم من ذلك القانون.

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