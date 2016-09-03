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قوات المعارضة السورية تستولي على قرى قرب الراعي

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قوات المعارضة السورية تستولي على قرى قرب الراعي قوات المعارضة السورية تستولي على قرى قرب الراعي

أرشيفة

قال مسؤول بإحدى جماعات المعارضة السورية المسلحة إن مقاتلين تدعمهم تركيا استولوا على بضع قرى من تنظيم داعش، قرب بلدة الراعى التى أطلقت منها جماعات للمعارضة عملية جديدة ضد المتشددين فى وقت سابق اليوم السبت، حسبما ذكرت “رويترز”.

وأبلغ زكريا ملاحفجى من جماعة (فإستقم)التى مقرها جلب: “هم سيطروا على بضع قرى.. نحو ثمانى قرى. فى البداية سيطروا على إثنتين وانسحبوا منهما لكن بعد ذلك جاءت تعزيزات وحدث تقدم.”

وأضاف، أن المناطق التى تم الاستيلاء عليها تقع إلى الشرق والجنوب من الراعى الواقعة على بعد كليومترين من الحدود التركية.

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