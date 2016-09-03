بالفيديو..وحيد عبد المجيد: قضايا الشرق الأوسط تتصدر اهتمامات دول الـ 20 فى الصين

قال مستشار مركز الأهرام للدراسات، الدكتور وحيد عبد المجيد، إن قضايا الشرق الأوسط تتصدر اهتمامات قمة دول الـ 20 في الصين بشكل سنوي، خاصًة في ظل الظروف والتطورات التي حدثت فيما يخص ملف الإرهاب والتقدم النسبي في محاربة تنظيم داعش، مقارنة بما كان عليه في العامين الماضيين.

وأضاف عبد المجيد، خلال لقائه ببرنامج «وراء الحدث»، المذاع على قناة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامية لينا مسلم، أن مؤتمر القمة لا يتوقع منه الوصول لنتائج لأن الوصول لنتائج يحتاج إلى عمل لكن هذه النوعية من المؤتمرات هي للتشاور ولتبادل وجهات النظر، ولكن من الممكن لهذه التشاورات أن تفتح مسارا جديدا وطريقا مغلقا لحل الأزمة وتضع اتجاه معين خاصة في المحادثات التي ستكون تركيا طرفا فيها، موضحا أن هذه القمم تتعامل على المدى الأقصر وليس على المدى الطويل.

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