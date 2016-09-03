أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا عصمت - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 -
ألمانيا: مغربي معتقل بتهمة الإرهاب خطط لهجوم على سفارة روسيا -
محافظ أسيوط يكرم أسر 6 شهداء ويطلق أسماءهم علي مدارس -
مصدر أمنى: منفذ تفجير المرقسية هو "محمد.ع.غ" من الشرقية -
حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟ -
بالصور .. مدير أمن البحيرة يتفقد إجراءات تأمين كنائس دمنهور -
"الآثار" توافق على طلب استكمال أعمال البعثة البولندية بمنطقة مارينا -
أول اعتذار عن عضوية الهيئة الوطنية للصحافة -
ملياردير يخسر ثروة عمره في ساعة ونصف -
السفيرة عزيزة - دار " بسمة " لإيواء المشردين من الشوارع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالفيديو..وحيد عبد المجيد: قضايا الشرق الأوسط تتصدر اهتمامات دول الـ 20 فى الصين

Google+ Print
بالفيديو..وحيد عبد المجيد: قضايا الشرق الأوسط تتصدر اهتمامات دول الـ 20 فى الصين بالفيديو..وحيد عبد المجيد: قضايا الشرق الأوسط تتصدر اهتمامات دول الـ 20 فى الصين

الدكتور وحيد عبد المجيد مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

قال مستشار مركز الأهرام للدراسات، الدكتور وحيد عبد المجيد، إن قضايا الشرق الأوسط تتصدر اهتمامات قمة دول الـ 20 في الصين بشكل سنوي، خاصًة في ظل الظروف والتطورات التي حدثت فيما يخص ملف الإرهاب والتقدم النسبي في محاربة تنظيم داعش، مقارنة بما كان عليه في العامين الماضيين.

وأضاف عبد المجيد، خلال لقائه ببرنامج «وراء الحدث»، المذاع على قناة «الغد» ، مع الإعلامية لينا مسلم، أن مؤتمر القمة لا يتوقع منه الوصول لنتائج لأن الوصول لنتائج يحتاج إلى عمل لكن هذه النوعية من المؤتمرات هي للتشاور ولتبادل وجهات النظر، ولكن من الممكن لهذه التشاورات أن تفتح مسارا جديدا وطريقا مغلقا لحل الأزمة وتضع اتجاه معين خاصة في المحادثات التي ستكون تركيا طرفا فيها، موضحا أن هذه القمم تتعامل على المدى الأقصر وليس على المدى الطويل.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين