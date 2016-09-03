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أحلى 10 هدايا للأطفال في عيد الأضحي المبارك

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السبت 03-09-2016 15:04

هل تبحثين عن الهدية المثالية هذا العيد لطفلك أو لأطفال أقربائك أو أصدقائك؟ هدية من شأنها أن تساعد في التنمية في وقت مبكر بالإضافة إلى كونها متعة؟ تساعدك "سيدتي وطفلك" باختيار مجموعة ألعاب من فيشر برايس تعلم طفلك في أشهره الأولى على الحركة والقفز لتطوير مهاراته الحركية.
فهي تعزز المهارات الحركية والتوازن والتنسيق لدى الأطفال فضلاً عن التسلية والمرح. فالموسيقى والأغاني، والعبارات، والأضواء والألوان الزاهية في هذه الألعاب تنشّط حواس الأطفال.

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سيدتي