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إلهامى عجينة لـ"إيمان عز الدين": "أنا راجل قوى وخدى رقم مراتى واسأليها"

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إلهامى عجينة لـ"إيمان عز الدين": "أنا راجل قوى وخدى رقم مراتى واسأليها" إلهامى عجينة لـ"إيمان عز الدين": "أنا راجل قوى وخدى رقم مراتى واسأليها"

>كتب محسن البديوى

أكد النائب الهامى عجينة عضو مجلس النواب، رفضه لإقرار البرلمان تغليظ قانون ختان الإناث، لأنه من الصعب تطبيقه فى ، لافتا إلى أن لديه بنتين، مؤكداً فى الوقت نفسه أنه لم ولن يجرى لهما عملية ختان.

 

وقال فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان عز الدين ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن تصريحاته حول قانون ختان الإناث كانت على "سبيل الدعابة".

 

وتابع :"أنا مبخفش، ولم أتعرض لرجولة المصريين من عدمه..مصر كلها رجالة وأنا راجل أوى"، مؤكداً أنه سيلم جنسيا، قائلاً للإعلامية إيمان عز الدين،:"خدى رقمى تيلفون مراتى واسأليها" 


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