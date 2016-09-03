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ترامب يدعو إلى أجندة جديدة للحقوق المدنية أثناء زيارة لكنيسة للسود

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ترامب يدعو إلى أجندة جديدة للحقوق المدنية أثناء زيارة لكنيسة للسود ترامب يدعو إلى أجندة جديدة للحقوق المدنية أثناء زيارة لكنيسة للسود

المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد – أرشيفية

كثف المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب جهوده للفوز بأصوات الأقليات بإلقاء كلمة يوم السبت في كنيسة في ديترويت أغلب المترددين عليها من السود والدعوة إلى أجندة جديدة للحقوق المدنية لدعم الأمريكيين من أصول أفريقية.

وبينما كان عشرات المحتجين في الخارج يهتفون “لا عدالة لا سلام” قال ترامب إنه يرغب في أن يجعل ديترويت -التي تقطنها أغلبية من الأمريكيين الأفارقة ونهضت مؤخرا من الإفلاس- نموذجا اقتصاديا عالميا بإعادة الشركات من الخارج.

وبحسب رويترز قالت حملة ترامب إنه التقى بشكل منفصل مع نحو مئة من شخصيات المجتمع وزعماء الكنيسة في مسعى لاقتناص أصوات الأقليات من منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وقال ترامب في الكنيسة التي كان الحضور يشغلون نصف مقاعدها “أعي تماما أن مجتمع الأمريكيين الأفارقة يعاني من التمييز وانه توجد الكثير من الأخطاء التي يجب تصحيحها.”

وأضاف قائلا “أريد أن أجعل أمريكا مزدهرة لمصلحة الجميع. أريد‭ ‬أن أجعل هذه المدينة موضع الحسد الاقتصادي للعالم وبوسعنا أن نفعل ذلك.”

وحظيت كلمته التي دامت عشر دقائق في كنيسة (جريت فيث مينستريز انترناشول) بالتصفيق خصوصا عندما قال إن العقيدة المسيحية ليست الماضي لكنها الحاضر والمستقبل.

وتظهر استطلاعات الرأي تأييدا ضعيفا لترامب بين الأقليات.

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