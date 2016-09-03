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حبس راقصة استدرجت خليجيين لممارسة الجنس واستعانت بـ"بودى جاردات" لسرقتهما

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حبس راقصة استدرجت خليجيين لممارسة الجنس واستعانت بـ"بودى جاردات" لسرقتهما حبس راقصة استدرجت خليجيين لممارسة الجنس واستعانت بـ"بودى جاردات" لسرقتهما

>كتب سليم على - أحمد الجعفرى

أمرت نيابة العمرانية، برئاسة المستشار محمد أبو زينة، بحبس راقصة و 3 "بودى جاردات"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة خليجيين بالإكراه والتعدى عليهم بالضرب داخل شقتهما بشارع العريش بالهرم.

 

وكشفت تحقيقات النيابة، التى باشرها المستشار محمود عبد الوهاب وكيل أول النيابة، أن المتهمة (الراقصة) أوهمت المجنى عليهما بممارسة الرزيلة معها مقابل مبلغ تتقاضاه منهما، وأتفقت معهما على موعد اللقاء داخل شقتهما بشارع العريش فى الهرم.

 

وأضافت "التحقيقات" أن المتهمة أتفقت مع 3 "بودى جاردات" يعملون معها فى أحد الملاهى الليلية، على اقتحام شقة الخليجيين وسرقتهما، وبعدما وصلت الراقصة إلى الشقة  اقتحم البودى جاردات المنزل، واعتدوا على المجنى عليهما بالضرب، وسرقوا مبالغ مالية ومتعلقاتهما الشخصية وفروا هاربين.

 


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