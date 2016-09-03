قمة مصرية صينينة غدا.. والسيسي يلتقى بوتين وميركل وهولاند بقمة العشرين

تعقد غد الأحد، قمة مصرية- صينية بين الرئيسين عبد الفتاح السيسى وشى جين بينج فى قصر الضيافة الصينى بمدينة هانجتشو، التى تستضيف أعمال الدورة الحادية عشرة لقمة مجموعة العشرين .

ومن المنتظر أن تبحث القمة المصرية الصينية، أهم الموضوعات المطروحة علي جدول أعمال قمة العشرين و كذلك تعزيز التعاون الثنائى المشترك بين البلدين وتطورات الأوضاع الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما يعقد الرئيس السيسى عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من الرؤساء والقادة المشاركين فى القمة، حيث يلتقى الرئيس مع كل من رئيسة كوريا الجنوبية "بارك كون هيه" ورئيس الأرجنتين "ماوريسيو ماكرى" ورئيس الوزراء اليابانى "شينزو آبى".

ويواصل الرئيس السيسي، خلال اليوم الثاني لقمة مجموعة العشرين (بعد غد الاثنين)، مباحثات مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل.

ومن المقرر أن يبحث الرئيس السيسي خلال هذه اللقاءات تعزيز العلاقات الثنائية بِين مصر وتلك الدول وبحث تطورات الاوضاع في منطقة الشرق الأوسط وكذلك الموضوعات التي تبحثها قمة العشرين .