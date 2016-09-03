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بالفيديو.. وزير الصحة: «أنا راجل مش ضعيف.. ومبخافش إلا من ربنا»

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بالفيديو.. وزير الصحة: «أنا راجل مش ضعيف.. ومبخافش إلا من ربنا» بالفيديو.. وزير الصحة: «أنا راجل مش ضعيف.. ومبخافش إلا من ربنا»

الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة_أرشيفية

أكد وزير الصحة، أحمد عماد، اليوم السبت، أن هناك حملة شرسة غرضها ضرب منظومة توزيع ألبان الأطفال، ويقودها المستفيدون من تجارة الألبان من مستوردين ومحلات حلويات وصيدليات.

وقال عماد في مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، :«انا مش راجل ضعيف ومش هخاف من مواجهة الفساد، وأنا بتكلم ببيانات دقيقة وعارف أنا بقول إيه، ومبخافش إلا من ربنا».

ولفت عماد إلى أنه لا يخشى إلا الله ولن يتوقف عن مواجهة الفساد، الذي يلتهم كل دعم الدولة ويمنعه من الوصول إلى المواطن البسيط المستحق لهذا الدعم الذي يكلف الدولة ملايين الجنيهات سنويا.

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