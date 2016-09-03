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وزير الأوقاف : 24 مليون جنيه مخصصات البر و26 مليونا للقرض الحسن

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وزير الأوقاف : 24 مليون جنيه مخصصات البر و26 مليونا للقرض الحسن وزير الأوقاف : 24 مليون جنيه مخصصات البر و26 مليونا للقرض الحسن

محمد مختار جمعة وزير الاوقاف

قرر وزير الأوقاف، د. محمد مختار جمعة، اليوم السبت، زيادة مخصصات البر 20% عن العام الماضي لتصبح 24 مليون جنيه بدلًا من 20 مليون جنيه، إضافة إلى 26 مليون جنيه للقرض الحسن دون أي مصاريف إدارية على الإطلاق، و15 مليون جنيه إعانات من الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة حسب شروط الواقفين.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط أضافت الأوقاف، في بيان لها، أن هذا الاعتماد يأتي إضافة إلى ما تقوم به لجان البر ومجالس الإدارات بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، ويتعاون مجلس إدارة مسجد عمرو بن العاص مع جمعية المسجد لتقديم المساعدات لنحو 1500 أسرة، تشمل تقديم ألفي كيلو من اللحوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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