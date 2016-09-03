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حزب الشعب الإسباني يجدد مساندته لراخوي القائم بأعمال رئاسة الوزراء

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حزب الشعب الإسباني يجدد مساندته لراخوي القائم بأعمال رئاسة الوزراء حزب الشعب الإسباني يجدد مساندته لراخوي القائم بأعمال رئاسة الوزراء

ماريانو راخوي

عقد القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي اجتماعا مع حزب الشعب لإعداد خطة بديلة ، عقب رفض نواب الحزب دعوته إلى تشكيل حكومة أقلية للمرة الثانية، الأمر الذي يدفع أسبانيا باتجاه إجراء انتخابات للمرة الثالثة خلال عام.

وفي اجتماع عقد اليوم السبت ، جدد قادة الحزب المحافظ مساندتهم لماريانو راخوي كمرشح لهم ، وواصلوا إلقاء اللوم على الاشتراكيين في فشل تشكيل حكومة للمرة الثانية ، حسبما نقلت “فوكس نيوز” الأمريكية.

وبعد فشل المحاولة الأولى ، تعذر تشكيل حكومة مجددا يوم الأربعاء الماضي، حين صوتت أغلبية تصل إلى 180 نائبا يوم الجمعة بالرفض لدعوة راخوي، وفي المقابل صوت 170 لصالح الدعوة، الأمر الذي كان متوقعا – بحسب الشبكة الإخبارية.

ويحظى البرلمان حاليا بمهلة حتى الحادي والثلاثين من أكتوبر المقبل لتشكيل حكومة ، وإلا ستتم الدعوة إلى جولة ثالثة من الانتخابات، ربما مع عطلة عيد الميلاد.

أ ش أ

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