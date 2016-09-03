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الدفاع الأوكرانية: استدعاء الاحتياطيين للخضوع لإعادة تدريب

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الدفاع الأوكرانية: استدعاء الاحتياطيين للخضوع لإعادة تدريب الدفاع الأوكرانية: استدعاء الاحتياطيين للخضوع لإعادة تدريب

أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها باشرت استدعاء الاحتياطيين، حيث سيتم تجميع أكثر من 8 آلاف جندي للخضوع لإعادة تدريب.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني إن عملية جمع الاحتياطيين ستجري على مرحلتين من 3 إلى 15 سبتمبر الجاري , ومن 12 إلى 24 من الشهر نفسه , وبشكل إجمالي سيستدعى 9 ألوية.

ونوهت بأن التدريب والإعداد العملي سيجري في ميادين التدريب والرمي والمراكز التعليمية التابعة للجيش , موضحة أن الهدف الرئيسي للمناورات هو التمرن على آلية دمج الوحدات والقطعات العسكرية بقوات الاحتياطيين في حال تعرض البلاد للعدوان.

وأشارت إلي أنه يوجد في الوقت الراهن في أوكرانيا حوالي 85 ألف عسكري احتياطي أنهوا سنة واحدة في الخدمة ضمن تعبئة والمشاركة في عملية مكافحة الإرهاب , في إشارة إلى عمليتها العسكرية في دونباس.

وستشهد أوكرانيا عملية استدعاء المكلفين لأداء الخدمة الإلزامية في صفوف القوات المسلحة في أكتوبر / نوفمبرمن العام الجاري.

أ ش أ

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