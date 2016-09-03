«محافظة الأسكندرية» تكثف حملاتها لرفع الإشغالات وعودة المظهر الحضارى للمحافظة

شنت محافظة الإسكندرية، على مدار يومين متتاليين، حملة مكبرة بميدان محطة مصر، تنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات بجميع أنحاء الثغر، فى إطار خطة المحافظة لعودة المظهر الحضارى والجمالى والانضباط للشارع السكندرى والميادين الرئيسية، حتى تعود للإسكندرية مكانتها السياحية والتنافسية.

وقام حى وسط، برئاسة المهندس على مرسى، وإدارة إشغال الطريق بالحى ومساعد مدير الأمن ومدير شرطة المرافق، بشن حملة مكبرة بميدان محطة مصر، تم خلالها إزالة جميع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، وتحرير محاضر للباعة الجائلين، ومحاضر سرقه تيار كهربائى.

أضافًة لما قامت به المحافظة، من أعمال تقليم الأشجار الموجودة أمام سور السكة الحديد بمحطة مصر، وتنظيف أعمدة الكهرباء الزخرفية الموجودة بالميدان من الملصقات واللافتات وتنظيف وغسيل الأرضيات، ودهان الأعمدة وبردورات الرصيف، وصيانة أعمدة الإنارة الهاي ماست التي تضئ الميدان بالكامل، وذلك فى إطار خطة متكاملة لإعادة تخطيط وتطوير الميدان.