ليتوانيا: زودنا أوكرانيا بذخائر للمرة الأولى منذ عامين

قالت ليتوانيا إنها زودت أوكرانيا بأسلحة فتاكة للمرة الأولى منذ عام 2014.

وقال متحدث باسم هيئة الأركان المشتركة في ليتوانيا لرويترز إن أوكرانيا تسلمت نحو 150 طنا من الذخيرة يوم الجمعة معظمها طلقات من عيار 5.45 مليمتر لنماذج مختلفة من البندقية كلاشنيكوف ايه كيه-47 التي لم يعد الجيش الليتواني يستخدمها.

ورحبت ليتوانيا -وهي عضو بحلف شمال الأطلسي وجار لروسيا- بزيادة في نشر قوات أمريكية وقوات التحالف منذ بدء الصراع الأوكراني في 2014 كوسيلة لردع أي اعتداء على أراضيها.

وقال وزير الدفاع الليتواني يوزاس أوليكاس “نحن نبعث برسالة إلى أوكرانيا بأنها ليست وحدها.”

وأضاف قائلا “ليتوانيا تساعد أوكرانيا بثبات في قتالها من أجل وحدة أراضيها والدفاع عن قيمها ونريد أن نحافظ على هذه المساعدة بقدر ما نستطيع.”

وتقول حكومات غربية وأوكرانيا إن روسيا تسلح المتمردين الانفصاليين في شرق أوكرانيا وتقدم لهم الدعم في صراعهم مع حكومة كييف الذي أودى بحياة أكثر من تسعة آلاف شخص منذ عام 2014.

ودعا وزير خارجية ليتوانيا ليناس لينكيفيسيوس يوم الاثنين إلى بقاء عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا مادام لم يتحسن الوضع على الأرض رافضا دعوات من سلوفاكيا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي إلى رفع تلك العقوبات.