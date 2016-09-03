محافظ بغداد يطالب رئاسة الوزراء بمنع تخزين الأسلحة في المدينة

طالب محافظ بغداد علي التميمي، اليوم السبت، بمنع أي فصيل تابع لقوات “الحشد الشعبي” من تخزين أسلحته داخل المدينة، في أعقاب الانفجارات التي حدثت شرقي العاصمة بغداد أمس الجمعة في مخزن للعتاد العسكري.

وقال التميمي، في تصريح صحفي مساء اليوم السبت، إنه طلب من رئاسة مجلس الوزراء العراقي وهيئة “الحشد الشعبي” بمنع تخزين السلاح داخل المدن وحذر من تكرار الحادثة مستقبلًا، مشيرا إلى أنه وجه بإرسال لجان التعويض لإحصاء الأضرار المادية الناتجة عن انفجارات أمس.

ومن جانبه .. لفت المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية وقيادة “عمليات بغداد” العميد سعد معن، إلى أن نتائج التحقيقات في انفجار مخزن العتاد العسكري في منطقة العبيدي شرقي مدينة بغداد ستظهر خلال يومين على الأكثر.

وأكد معن، في تصريح صحفي، ضرورة مراعاة أمن وسلامة المواطنين العراقيين، لافتا إلى أن نتائج التحقيق التفجير للمخزن ستظهر خلال يوم أو يومين، وأن “الحشد الشعبي” يقدر هذا الموضوع وهمه الأول هو حفظ أمن المواطن.

يذكر أن انفجار مخزن للعتاد العسكري في منطقة العبيدي أمس أدى إلى انطلاق قذائف صاروخية سقطت ثمانية منها على مناطق الباوية والمعامل والكمالية والبتول والعماري والعبيدي والمشتل والفضيلية أسفرت عن مقتل ثلاثة وإصابة 11 آخرين، وأن أضرارا لحقت بمنازل سكنية واسواق شعبية ومحال تجارية إضافة الى احتراق سيارات مدنية.

أ ش أ