النائب الهامى عجينة: "الحمد لله عمرى ما أخدت منشط جنسى.. ومستعد للتحليل"

قال النائب الهامى عجينة عضو مجلس النواب، انه لم يتعرض لرجولة الذكور بمصر، من خلال تصريحاته بأن 50 % من الرجال يعانون من الضعف الجنسى، مؤكداً أن هناك تقارير تؤكد ذلك، لافتاً إللى أن العجز الجنسى أحد الامراض الموجود بالمجتمع، متابعاً :"لم أقل مش رجالة، ومعنى أن هناك مرض ليس فيه إهانة والمصريين رجالة، والدقهلية اللى أنا منها، ولكن هناك بعض الناس مرضى".

وأوضح عجينة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، الذى يقدمه الإعلامى تامر أمين، أن المنشطات يتم استيرادها بالمليارات من يستخدمها، فهل يستخدمها 1% من الشعب المصرى مثلا؟ على حد قوله.

وقال تامر أمين، إن المنشطات مقوى فقط، وليس علاج للضعف وبعض الأشخاص يتناولون ذلك المنشط للترفيه، فى بعض الأحيان مع الزوجة، ليرد عجينة قائلاً: "يعنى اللى بياخد منشطات يبقى كده عنده ضعف جنسى" وقاطعة تامر أمين قائلاً: "أنت عمرك ما أخدت مقوى؟"، ليرد عجينة: "لا الحمد لله، وأنا مستعد للتحليل الطبى، إذا كنت بتعاطى منشطات جنسية، وأوكد أننى لم أتعرض لرجولة المصريين".