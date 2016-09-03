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مئات الأقباط بالأردن يستقبلون البابا بالورود والزغاريد

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مئات الأقباط بالأردن يستقبلون البابا بالورود والزغاريد مئات الأقباط بالأردن يستقبلون البابا بالورود والزغاريد

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بالورود والزغاريد استقبل المئات من أقباط الأردن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بكنيسة السيدة العذراء ومارجرجس للأقباط الارثوذكس في العبدلي بعمان ،وذلك خلال زيارته الأولى للمملكة الاردنية الهاشمية، في إطار مشاركته بأعمال الجمعية الحادية عشرة لمجلس كنائس الشرق الأوسط، التي تستضيفها عمّان من السادس ولغاية الثامن من أيلول الحالي، بدعوة من البطريرك ثيوفيليوس الثالث، بطريرك القدس للروم الأرثوذكس، بحضور بطاركة ورؤساء الكنائس الأرثوذكسية والأرثوذكسية الشرقية والكاثوليكية والإنجيلية، ووفود كنسية.

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