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إنيستا: أسوأ يوم قضيته في حياتي كان في أكاديمية برشلونة

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إنيستا: أسوأ يوم قضيته في حياتي كان في أكاديمية برشلونة إنيستا: أسوأ يوم قضيته في حياتي كان في أكاديمية برشلونة

في مسيرة لاعب عظيم مثل أندريس إنيستا قد لا يكون من السهل اختيار يوم واحد ليكون الأفضل، لكن السؤال هنا لنجم برشلونة.. ما هو أصعب يوم مر عليك في حياتك؟

يصدر النجم صاحب الـ32 عاما كتابا جديدا عن سيرته الذاتية، وتعرض صحيفة "ماركا" جزء منه تحدث فيه عن أسوأ يوم في حياته.

ويحكي إنيستا "أعرف أن هذا يبدو سخيفا، ولكن نعم أسوأ يوم قضيته في حياتي كان في لاماسيا".

إنيستا انضم إلى لاماسيا "أكاديمية برشلونة" عام 1996 قادما من فريق ألباسيتي، وحصل على فرصة الظهور لأول مرة مع الفريق الأول لبرشلونة عام 2002 عندما كان يبلغ 18 عاما.

يعود إنيستا "كان لدي شعور بالغربة والخسارة، كأن هناك شيء عميق بداخلي قد سحبوه مني".

وأوضح "كان وقتا صعبا جدا، لكنني أردت أن أكون هناك لأني كنت أعرف أن هذا سيجعل مستقبلي أفضل".

ثم أكمل "كان تقبل ذلك صعبا قليلا أشبه بتناول شراب طعمه مر لأنني كنت بعيدا عن أسرتي ولا يمكنني أن أراهم كل يوم ولا بجانبي".

وأتم "اخترت ذلك من أجل مستقبلي، هذه هي الحقيقة. هذا ما جعلني إنيستا، هذا ما صنعني".

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فيديو اليوم السابع