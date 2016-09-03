تايلور سويفت تنقذ حياة طفل

تبرعت المطربة الأمريكية تايلور سويفت Taylor Swift البالغة من العمر 26 عاماً بهدية تقديرية لفريق المستشفى الذي أنقذ ابن الممثلة وعارضة الأزياء جايمي كينغ Jaime King "ليو ( 13 شهراً)، الذي ولد بعيب خلقي في القلب.

وقد جاء هذا التبرع ضمن سلسلة الأعمال الخيرية التي تقوم بها النجمة دائماً، خصوصاً مع الأطفال.

وأكدت كينغ البالغة من العمر 37 عاماً عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الخبر، فغرّدت بعبارة: "تايلور سويفت تقوم بالكثير من الأعمال الخيرية، والناس لا تلاحظ ذلك لأنها تفعل ذلك دائماً بصمت".

وأضافت كينج أنها لم تكشف عن حالة ابنها الصحية سوى لبعض أصدقائها، لأنها خافت عليه ،وشعرت بأنها يجب أن تحميه من المستقبل.

تايلور سويفت التي تغيّبت عن حفل توزيع جوائز Mtv Awards على خلفية مشاكل بينها وبين كيم كارداشيان Kim Kardashian وكايني ويست Kayne West كانت قد تبرعت مؤخراً بمبلغ مليون دولار لصالح ضحايا فيضانات لويزيانا التي تسببت بمقتل 11 شخصاً.

هذا هو سبب تغيّب تايلور سويفت عن حفل جوائز MTV

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