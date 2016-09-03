أنجلينا جولي في موقف إنساني طريف

لا تفوّت النجمة العالمية أنجلينا جولي Angelina Jolie أي فرصة لتظهر فيها إنسانيتها وتقدّم ما بوسعها من عطاء. فقد نشرت بعض المواقع العالمية مؤخراً فيديو يظهر جولي في موقف إنسانيّ طريف، حيث استوقفها طفلان في الشارع، يحملان لافتة مكتوب عليها "دب للبيع"، فأقدمت جولي على شراء الدب منهما.

وقد أظهر الفيديو شدّة حماس وفرح الطفلين ببيع الدب لجولي التي كانت برفقة ابنها، بالإضافة إلى استغلالهما الموقف لالتقاط الصور التذكارية مع جولي.

واللافت أنّ مندوبة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واجهت صعوبات كثيرة عند إدخال الدب في صندوق السيارة الخاصّة بها بسبب حجمه الكبير.

يُشار إلى أنّ أنجلينا جولي وزوجها الممثل العالمي براد بيت Brad Pitt كانا قد احتفلا مؤخراً بعيد زواجهما الثاني في فندق «بفرلي هيلز»، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بعيداً من الأضواء، فبدا النجمان مستمتعين بعيد زواجهما في ليلة رومانسية قصيرة، اقتصرت عليهما فقط، حيث تناولا العشاء وأمضيا الليلة وغادرا الفندق في اليوم التالي.

يُذكر أنّ علاقة الثنائي بدأت عام 2004 خلال اشتراكهما في فيلم «مستر ومسز سميث»، ولكنهما تزوّجا بعدها بعشرة أعوام في آب/أغسطس 2014 في حفل زفاف سري في فرنسا.\

أنجلينا جولي تخيب آمال طلاب جامعة " Georgetown "

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"