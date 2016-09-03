خالد الصاوي يحذر نجوم الفن من هذا المنتج

وجّه الفنان خالد الصاوي تحذيراً لزملائه الفنانين من التعامل مع منتجٍ فنيّ "رفض ذكر اسمه"، مشيراً إلى أن الجميع يعرفونه، مؤكّداً أنه لن يتعاون معه مجدداً، نافياً توقيع عقد معه للقيام ببطولة مسلسل جديد لرمضان 2017. وتوعد الصاوي المنتج "الشهير بأزماته المالية" بملاحقته فنياً أمام نقابة المهن التمثيلية، وقضائياً أمام المحاكم المصرية.

الصاوي خريج كلية "الحقوق" تلقّى تحذيراً قبل موسم دراما رمضان 2016 من هذا المنتج الشهير بالتهرّب من سداد مستحقات النجوم من أبطال أعماله الدرامية، ولكنه أصر على خوض التجربة مع النجمة ليلى علوي بمسلسل "هي ودافنشي"، ومؤخّراً تردّد أنّه سيوقّع معه بطولة مسلسل جديد يخوض به مارثون دراما رمضان 2017. وروّج البعض أنّ العمل القادم هو الجزء الثاني من المسلسل، في الوقت الذي كذّب خالد الخبر، وأعلن عبر حسابه الموثق في موقع تويتر أنّه يستعدّ لملاحقة هذا المنتج أمام النقابة والقضاء للحصول على بقية حقوقه المالية.

وكتب الصاوي في تغريدة له : “السلام على الأحبة، لمن يهمّه الأمر: تعاقُدي على مسلسل رمضان 2017 مش صح، ومش حيكون مع أ.فلان كفى!”، وأضاف: "أحذر زملائي منه ، وإلى اللقاء بالنقابة والقضاء".

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