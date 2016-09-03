هيفاء وهبي تحدث أزمة سير وسط بيروت

شوهدت الفنانة هيفاء وهبي عند الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الخميس وسط العاصمة بيروت وهي تخضع لجلسة تصوير.

هيفاء المعروفة بحبها لمنطقة وسط بيروت، اختارت المنطقة لتكون خلفية الصور الخاصة التي خضعت لها تحت إشراف فريق عمل مختص.

وقد تسببت هيفاء بأزمة سير كبيرة استمرت لعشر دقائق، حيث تجمهر حولها الناس لالتقاط الصور معها. ومن المواقف الطريفة التي حدثت خلال التصوير هو أن سائق أجرة قام بركن سيارته وسط الشارع وترجله لالتقاط صورة مع هيفاء، فرحبت به وفاز بصورة منها.

وبدت هيفاء متحمسة كثيراً لهذه الجلسة ومن المرجح أن تقوم بشرها قريباً عيبر مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بها.

يذكر أخيراً أن هيفاء ارتدت في الجلسة "جمبسوت" باللون الأخضر.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي