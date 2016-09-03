بالصور: هل تقلد فهرية أفجين زميلتها ساريناي ساريكايا؟

بعد إعلان الممثلة التركية فهرية أفجين وجهاً إعلانياً لماركة (koton) للجينز والملابس النسائية لمجموعة أزياء خريف وشتاء 2016 بأجر قدره مليون و200 ألف ليرة تركية، أي ما يوازي النصف مليون دولار أمريكي، اتهم عدد كبير من المتابعين فهرية بصورها في الإعلان الجديد بتقليد زميلتها ساريناي ساريكايا الوجه الإعلاني لماركة (mavi) للجينز من عام 2014 لغاية 2016 بطريقة عرضها لأزياء الجينز بالحملة المصوّرة.

وتتواجه النجمتان التركيتان لأول مرة إعلانياً لترويجهما للجينز، رغم اختلاف الماركة، وينتظر كثيرون معرفة من منهما ستكون الأقوى بعد هذه المواجهة.

ولن يتم إكتشاف ذلك إلا إن تم تجديد عقدهما مع شركتيهما أو إحداهما في مطلع عام 2017 القادم.

فهرية سعيدة بخوضها هذه التجربة الأولى لها مع ماركة أزياء على المستوى المحلي والأجنبي، وسعيدة أيضاً بعملها في الإعلانات بعد توقيعها عقداً مع شركة (لوريال) فرنسا لتكون وجهها الإعلاني في تركيا إلى جانب جانسو ديري وسعادات أكسوي، حيث بدأت تحقق ثروة خاصة من الإعلانات وحدها، فلم تعد حريصة على تقديم مسلسل درامي جديد بعد أن أتمت العامين بدون أي مسلسل جديد لها على الشاشات التركية منذ انتهى عرض مسلسلها الأخير "طائر النمنمة"، أول عمل تلفزيوني مشترك لها مع الممثل بوراك أوزجيفيت الذي سيصبح زوجها في مطلع عام 2017 المقبل.

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