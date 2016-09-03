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رسالة قاسية من شريف منير للإعلامي باسم يوسف: ندمان اني عرفتك!!

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السبت 03-09-2016 16:51

تسببت التعليقات الساخرة المعتادة من الإعلامي الطبيب باسم يوسف على أزمة ألبان الأطفال في ، بأزمة مع صديقه القديم الفنان شريف منير، الذي علق على التغريدات بإبداء الأسف والندم على صداقته القديمة لباسم، مؤكدا أن إهانة الجيش في مصر واستخدام الفاظ لا تليق بطبيب واعلامي، يدفعانه لإبداء الندم لأنه تعرف على يوسف سابقا.
باسم الشهير بالتعليقات المسيئة والجارحة للحكومة المصرية منذ انطلاق برنامج الساخر "البرنامج" قدم كالعادة عدة تغريدات تعليقاً على تدخل الجيش المصري لحل أزمة ألبان الأطفال في مصر، أستخدم فيها كعادته الفاظاً جارحة وتحمل إيحاءات خارجة، وجاء الرد من صديقه القديم الفنان شريف منير عبر حسابه الشخصي بموقع الفيس بوك قائلا: "إخس عليك .. طيب سيبك من الجيش .. تفتكر دى ألفاظ وكلمات من دكتور المفروض إنه محترم وكان إعلامى وليه معجبين ؟ واللا ده كلام واحد كاااااان مصرى يقول القذارة دى على جيش بلده .. أنا ندمان إنى كنت أعرفك .. أنا حسيب التعليق للناس .. حقيقى إخس عليك" .
شريف لم يكتب التعليق ويصمت ولكنه خاض معركة مع تعليقات جمهوره، دافع فيها عن سياسات المصرية وسمعة رئيسها، علما ًبأنه واحد من أكثر نجوم الفن المصري انحيازاً للمؤسسة العسكرية ودفاعاً عن شخص الرئيس، ويكاد يسخر حساباته الشخصية على مواقع التواصل اللإجتماعي لتخليد ذكرى شهداء الجيش والشرطة من ضحايا الحرب على الإرهاب.
السياسة تسببت في انهاء صداقة الفنان شريف منير وصديقه الاعلامي باسم يوسف

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سيدتي

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