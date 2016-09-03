هجوم مسلح على نجمات مسلسل "ستات قادرة

في مشهد أغرب من الخيال، تعرضت الفنانات عبير صبري ونجلاء بدر والإعلامية ريهام سعيد نجمات مسلسل "ستات قادرة" لهجوم بالسنج والمطاوي من بعض البلطجية، اثناء تصوير المشاهد الخارجية للمسلسل بأحد مقاهي مدينة السادس من أكتوبر، بسبب خلاف بين أصحاب المقهى وبعض الفنيين المشاركين في تصوير العمل.

عبير صبري كشفت عن لحظات الرعب عبر حسابها الشخصي بموقع الفيس بوك قائلة: البلطجية دخلوا علينا واحنا بنصور في شوارع اكتوبر بسنج ومطاوي والشرطة جت لحقتنا وأخدت البلطجية وناس من الكرو اللي اديهم اتكسرت ستات قادرة.

وإستكملت النجمة نجاء بدر القصة بتأكيدها أن التصوير تم استكماله بعد إجراء محضر الصلح بمعرفة الشرطة، وأكدت أن قوات الأمن اشرفت على تأمين خروج الفنانات من موقع التصوير لحين تسوية المشكلة، وبعدها أشرفت على عودتهن لتصوير بقية المشاهد تحت حماية الداخلية.

أحداث الشغب لا زالت تطارد نجوم الفن اثناء التصوير بالشوارع والمناطق الشعبية .. والبلطجية فرضوا سيطرتهم على نجمات "ستات قادرة".