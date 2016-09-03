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بالفيديو – منافسو مصر على حلم المونديال.. غانا تتعادل أمام رواندا

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بالفيديو – منافسو مصر على حلم المونديال.. غانا تتعادل أمام رواندا بالفيديو – منافسو مصر على حلم المونديال.. غانا تتعادل أمام رواندا

تعادل منتخب غانا أمام منتخب رواندا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

غانا ضمنت بالفعل التواجد في أمم إفريقيا الجابون 2017 كمتصدر للمجموعة الثامنة.

وشارك الغاني أمام منتخب رواندا مع العديد من التغييرات في التشكيل الأساسي.

هدف المباراة الأول جاء عن طريق الشاب صامويل تيتي في الشوط الأول لصالح غانا. وقبل نهاية المباراة جاء هدف التعادل عن طريق موهاجيري هاكيزيمانا لاعب منتخب رواندا.

منتخبا وغانا يقعان في المجموعة الخامسة من تصفيات المونديال مع أوغندا والكونجو.

وتبدأ منافسات المجموعة بمواجهة مصر أمام الكونجو علي أن يلعب منتخب غانا أمام أوغندا في بداية شهر أكتوبر المقبل.

- أهداف المباراة نقلا عن صفحة african football show 2-

شاهدها من هنا

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فيديو اليوم السابع

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