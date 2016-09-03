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بالفيديو والصور - أساطير أرسنال يبدعون ويهزمون ميلان برباعية

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بالفيديو والصور - أساطير أرسنال يبدعون ويهزمون ميلان برباعية بالفيديو والصور - أساطير أرسنال يبدعون ويهزمون ميلان برباعية

في مباراة شهدت مشاركة جيلين ذهبيين من لاعبي أرسنال وميلان نجح المدفعجية السابقين في الفوز على الروسونيري برباعية مقابل هدفين.

واحتضن ملعب الإمارات الخاص بأرسنال مباراة شهدت مشاركة أساطير أرسنال مثل سيمان وليمان وكيون وليونبيرج وبيريز وكانو وأوفر مارس وغيرهم.

أما ميلان فقد شارك معه مالديني وكافو وكوستا كورتا وألبرتيني وكريستيان فييري وغيرهم.

وسجل أهداف أرسنال، النيجيري نوانكو كانو هاتريك برأسيتين وضربة جزاء وأضاف روبير بيريز الهدف الرابع بطريقة معتادة من أرسنال عقب أن حول عرضية ليونبيرج من الناحية اليمنى.

أما ميلان فقد سجل هدفيه المهاجم الإيطالي السابق كريستيان فييري برأسية في الشوط الأول وهدف ثان من متابعة لضربة جزاء سددها رامبو لكن ليمان تصدى لها قبل أن تسقط ويتابعها في الشباك.

شاهد أهداف المباراة

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