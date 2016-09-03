كروس: ألمانيا ستتغلب على اعتزال شفاينشتايجر وبودولسكي

يرى توني كروس لاعب وسط ألمانيا أن منتخب بلاده يستطيع التغلب على اعتزال الثنائي باستيان شفاينشتايجر ولوكاس بودولسكي دوليا.

شفاينشتايجر وبودولسكي أعلنا اعتزالهما دوليا بعد المشاركة في يورو 2016 لينهيا مسيرة 10 سنوات مع منتخب الماكينات الألمانية.

وقال كروس في تصريحات للاتحاد الألماني "لا أعتقد أن الأمر سيأخذ منا وقتا طويلا، الموقف أيضا ليس جديدا".

وأضاف "بعد كل بطولة، يعتزل اثنين أو ثلاثة لاعبين ودائما ما نستطيع أن نتغلب على هذا الأمر، هذه الأمر باستي ولوكاس توقفوا بالطبع وكان لديهم مسيرة طويلة".

وتابع "لكن هذا لا يعني أننا سنعاني من مشاركة أحدهما، لوكاس لم يكن يشارك كثيرا مؤخرا وباستيان عانى من إصابات متكررة".

وأردف "هذا يعني أنه لن يكون هناك تغييرات جذرية لنا كفريق".

ويبدأ المنتخب الألماني حملة التأهل لكأس العالم الذي يحمل لقبه بمواجهة النرويج يوم الأحد في أولى مباريات التصفيات.