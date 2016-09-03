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معلقا على أزمة أجويرو.. جاري نيفيل: الاتحاد الإنجليزي لديه مشكلة مع الحكام

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معلقا على أزمة أجويرو.. جاري نيفيل: الاتحاد الإنجليزي لديه مشكلة مع الحكام معلقا على أزمة أجويرو.. جاري نيفيل: الاتحاد الإنجليزي لديه مشكلة مع الحكام

فجر الحكم الإنجليزي السابق مارك هالسي أزمة كبيرة بعد تعليقاته التي نشرها عبر حسابه الشخصي على تويتر عن أزمة إيقاف أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.

الاتحاد الإنجليزي عاقب أجويرو بالإيقاف 3 مباريات بسبب سلوكه العنيف ضد ريد مدافع وست هام قبل أن يرفض استئناف مانشستر سيتي.

وعلق هالسي مشيرا أن الحكم ليس مسؤولا عن الأمور مثل هذه حتى أنه في إحدى الحوادث طلب منه الاتحاد أن يقول بأنه لم يراها.

وعلق جاري نيفيل مساعد مدرب إنجلترا عبر حسابه الشخصي على تويتر قائلا "مارك؟ أليس هذا فساد؟ أريد أن أعرف من طلب منك قول هذا".

ثم كتب بعدها "تحدثت مع مارك وأكد لي ما قاله، الاتحاد الإنجليزي ومسؤولي الدوري الإنجليزي لديكم الآن مشكلة كبيرة بين أيديكم".

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