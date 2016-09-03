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أستاذ أمراض روماتيزمية: التدخين يزيد احتمالية الإصابة بالروماتويد

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أستاذ أمراض روماتيزمية: التدخين يزيد احتمالية الإصابة بالروماتويد أستاذ أمراض روماتيزمية: التدخين يزيد احتمالية الإصابة بالروماتويد

>كتبت آلاء الفقى

قال الدكتور عادل محمود، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الروماتيزمية بجامعة عين شمس، إن مرض الروماتويد المفصلى من الأمراض المزمنة التى تصيب نحو 1% من المجتمع، ويؤدى المرض إلى التهابات شديدة بالمفاصل خاصة مفصل اليدين والقدمين والكوعين ومفصلى الركبة، وتكون الآلام وتورم المفاصل أكثر شدة فى الصباح الباكر أو عند التحول من السكون لفترة إلى الحركة، كما يؤدى إلى تآكل فى الغضاريف والأنسجة المحيطة بالمفاصل المصابة.

 

وأضاف د. عادل: "أظهرت العديد من الأبحاث العلمية أن التدخين يمكن أن يساهم بشكل كبير فى زيادة احتمالية الإصابة بمرض الروماتويد المفصلى، كما أن مرضى الروماتويد عند المدخنين يجعلهم  يحتاجون لأنواع أقوى وأكثر وجرعات أكبر من الأدوية المعالجة والمثبطة لنشاط المرض عن غيرهم ممن لا يدخنون، وأثبتت الأبحاث أن التدخين يساعد فى ظهور نوع من الأجسام المضادة يطلق عليه أجسام ضد السى سى بى (معامل الروماتويد الحديث) والذى بدورة يؤدى الى نشأة المرض".

 

وأكد أستاذ الأمراض الروماتيزمية ضرورة الإقلاع عن التدخين بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الأمراض الروماتيزمية بصفة عامة ومرضى الروماتويد المفصلى بصفة خاصة، حيث يزيد التدخين من احتمالية نشاط المرض والإقلال من استجابة المرضى للعلاج، وبالتالى ازدياد فرصة حدوث تدمير للمفاصل وتشوهات مزمنة تؤدى إلى إعاقة المريض وعدم قدرته على القيام بالأعمال اليومية المعتادة، مما يعيقهم عن ممارسة حياتهم بشكل طبيعى. ونظرا لأن لكل دواء آثار جانبية، لذا يساهم الإقلاع عن التدخين فى التأثير إيجابيا على هؤلاء المرضى، إذ إنه يحد من احتياجاتهم للأدوية ويقلل من تعرضهم لآثارها الجانبية.


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