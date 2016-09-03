الحكومة الموريتانية توزع مساعدات على متضررى الفيضانات

شرعت الحكومة الموريتانية، اليوم السبت، فى توزيع مساعدات عاجلة على متضررى الفيضانات التى ضربت عاصمة واحات النخيل الموريتانى الأسبوع الماضي.

وقال محافظ آدرار الشيخ ولد عبد الله ، فى تصريح اليوم السبت للاذاعة الموريتانية ، إنه بأمر من الرئيس محمد ولد عبد العزيز غداة زيارته للمنطقة المنكوبة تقرر تقديم مساعدات عاجلة تشمل مبالغ نقدية تقدر بثلاثة آلاف وستمائة دولار لكل أسرة متضررة لمساعدتها فى إعادة بناء المنازل التى جرفتها السيول ، ومساعدات غذائية على المتضررين شملت المواد الغذائية الأساسية كالأرز والقمح والسكر والزيوت والتمور والأفرشة والاغطية والخيم.

واعتبر المراقبون فى نواكشوط أن هذه هى أسرع عملية تدخل للسلطات جراء الفيضانات بعد استجابة السلطات الموريتانية لدعوات مساعدة السكان المتضررين.

وكانت الفيضانات قد دمرت مائة وإثنى عشر منزلا فى بلدة عين أهل الطائع فى محافظة آدرار السبت الماضي.

( أ ش أ )