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خبر في الجول - فريق سعودي ينضم للمهتمين بضم حمودي

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خبر في الجول - فريق سعودي ينضم للمهتمين بضم حمودي خبر في الجول - فريق سعودي ينضم للمهتمين بضم حمودي

دخل نادي الباطن السعودي في مفاوضات مع أحمد حمودي الجناح الذي فسخ تعاقده مؤخرا مع بازل السويسري من أجل ضمه، بحسب ما كشف عنه مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com.

نادي بازل السويسري أعلن يوم الأربعاء فسخ تعاقده مع أحمد حمودي بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر مقرب من حمودي لـFilGoal.com: "نادي الباطن السعودي تحدث مع حمودي من أجل ضمه، وكثفوا من مفاوضاتهم من أجل حسم الصفقة سريعا".

وتابع "نادي الباطن أبدى جدية في مفاوضاته، ويريد الاجتماع بحمودي خلال الأسبوع الجاري من أجل الاتفاق على بنود التعاقد".

ويحتل الباطن المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 3 نقاط عقب مرور جولتين من عمر المسابقة.

ويقود الفريق فنيا المدرب المصري عادل عبد الرحمن.

وكان FilGoal.com قد كشف عن حدوث اتصالات هاتفية بالفعل بين أحد مسؤولي النادي الأهلي مع أحمد حمودي لاستطلاع رأيه في الانضمام إلى الفريق الأحمر. ( اقرأ التفاصيل )

وأكد بعدها حسام البدري المدير الفني للأهلي أنه يفكر في ضم حمودي بالفعل. ( اقرأ تصريحاته )

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة حسم مصير حمودي خصوصا مع وصول 3 عروض محلية للاعب من الإسماعيلي والاتحاد السكندري وبتروجيت.

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