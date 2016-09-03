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طبيب المنتخب يتحدث لـ في الجول عن حالة علي جبر ووليد سليمان

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طبيب المنتخب يتحدث لـ في الجول عن حالة علي جبر ووليد سليمان طبيب المنتخب يتحدث لـ في الجول عن حالة علي جبر ووليد سليمان

هل شارك علي جبر مدافع منتخب مصر والزمالك في المران بشكل طبيعي أم مازال متأثرا بآلام الكاحل؟ وماذا عن حالة وليد سليمان؟ أسئلة يُجيب عنها محمد أبو العلا طبيب .

منتخب مصر يستعد لمواجهة جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء استعدادا لانطلاق رحلة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم. وخلال المران الأول غادر علي جبر متأثرا بآلام في الكاحل. (طالع التفاصيل)

فما جديد حالة علي جبر؟ يُجيب أبو العلا لـFilGoal.com قائلا: "الأمر انتهى. كانت مجرد آلام في الكاحل فقط".

وأوضح "علي جبر شارك يوم السبت في مران المنتخب بشكل طبيعي جدا. شارك منذ بداية المران وحتى النهاية".

وواصل متحدثا عن وليد سليمان: "وليد اشتكى من آلام في الركبة ولكنها كانت أيضا مجرد آلام فقط".

وتابع "وليد سليمان شارك أيضا بشكل طبيعي في مران السبت. كل عناصر المنتخب جاهزة للمشاركة في لقاء جنوب إفريقيا".

وأتم "أبلغت الجهاز الفني للمنتخب بذلك وكل العناصر جاهزة".

وتعادل منتخب مصر مع غينيا 1-1 وديا في أولى الاستعدادات لتصفيات كأس العالم ويستعد للمواجهة الأهم أمام الكونجو مع بداية شهر أكتوبر.

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