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الأعمال المصرى الأوروبى: إشادة ألمانيا وروسيا بتأمين المطارات يدعم السياحة

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الأعمال المصرى الأوروبى: إشادة ألمانيا وروسيا بتأمين المطارات يدعم السياحة الأعمال المصرى الأوروبى: إشادة ألمانيا وروسيا بتأمين المطارات يدعم السياحة

أرشيفية

وجه مجلس الأعمال المصرى الأوروبى برئاسة محمد أبو العينين، رئيس مجلس الاعمال المصرى الاوروبى، التحية للأجهزة الامنية المصرية التى نجحت فى التنفيذ الدقيق للمنظومة الأمنية فى تأمين المطارات المصرية، وبشهادة الوفدين الالمانى والروسي اللذين اطلعا على الإجراءات الامنية بالمطارات المصرية خاصة مطارى شرم الشيخ والغردقة.

وأكد مجلس الاعمال المصرى الاوروبى فى بيان له، مساء اليوم، أن اشادة الوفدين الالمانى والروسي خاصة فيما يتعلق بمعايير الاداء والجودة التى ظهرت بها منظومة التأمين انما هو دليل على نجاح الأجهزة الامنية المصرية على تطبيق المعايير المعمول بها دوليا فى منظومة تامين المطارات.

وأكد محمد أبوالعينين أن المنظومة المصرية الجديدة فى تأمين المطارات والتى حظيت بإشادة ألمانية روسية سوف تسهم بشكل كبير وإيجابي فى تحسين الصورة الذهنية لدى دول العالم وسوف تعيد الثقة مجددا فى قطاع السياحة المصرى بما يكفل عودة السياحة العالمية خاصة الأوروبية والروسية الى .

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