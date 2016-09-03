الداخلية: إبطال مفعول قنبلة بالقرب من كميني المحاجر والعبور بشمال سيناء

تمكنت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بمديرية أمن شمال سيناء، اليوم السبت، من إحباط محاولة تفجير قنبلة تزن 30 كيلوجراما على مقربة من كمينى المحاجر والعبور بدائرة قسم شرطة أول العريش.

وصرح مسئول مركز الإعلام الأمنى، في بيان اليوم السبت، أنه بتاريخ 3 الجارى تبلغ لقسم شرطة النجدة بمديرية أمن شمال سيناء بوجود جسم غريب بأحد الطرق بوسط المنطقة الزراعية بقرية السلام على مقربة من كمينى المحاجر والعبور بدائرة قسم شرطة أول العريش.

وأضاف البيان: “وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات وتم إتخاذ الإجراءات التأمينية والإحترازية اللازمة والتعامل مع الجسم الغريب حيث تبين أنه عبارة عن دائرة كهربائية موصلة ببطارية كبيرة الحجم تستخدم فى تفجير العبوات المبتكرة ومتصلة بسلك كهربائى طوله حوالى نصف متر وبقية السلك مدفون بوسط الطريق متصلة بعبوة بلاستيكية تزن حوالى 30 كيلو جرام تحتوى بداخلها على مواد شديدة الإنفجار وبداخلها مفجر .. وتم التعامل معها بنجاح وإبطال مفعولها، وتمشيط المنطقة وتعقيمها للتأكد من خلوها من أية عبوات أو أجسام غريبة أخرى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة”.

تمكنت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بمديرية أمن شمال سيناء من إحباط محاولة تفجير قنبلة تزن 30 كيلوجراما على مقربة من كمينى المحاجر والعبور بدائرة قسم شرطة أول العريش .