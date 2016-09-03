الصين تقدم التعازي في وفاة رئيس أوزبكستان

تقدمت الصين بالتعازي في وفاة الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف الذي وافته المنية أمس الجمعة عن عمر ناهز 78 عامًا.

وبحسب وكالة شينخوا للأنباء قالت هوا تشون يينج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، إن الجانب الصيني شعر بالصدمة بعد العلم بوفاة كريموف ، معربة عن عميق تعازيها وتعاطفها الصادق مع عائلته.

ووصفت هوا كريموف بأنه مؤسس جمهورية أوزبكستان ، الذي قدم مساهمة عظيمة لاستقلال الدولة وتنميتها وازدهارها .

وأشارت هوا إلى التزام كريموف بالصداقة والتعاون بين الصين وأوزبكستان ، والجهود الحثيثة التي بذلها لتعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة الثنائية، والتبادلات من الاتجاهين ، والصداقة بين الشعوب .

وقالت إن “وفاته خسارة كبيرة لشعب أوزبكستان. كما فقد الشعب الصيني أيضا صديقا مخلصا “.

وأضافت أن الصين مستعدة للعمل مع أوزبكستان لدعم علاقة حسن الجوار وتعميق التعاون الثنائي ،علاوة على استمرار حفز تنمية العلاقات الثنائية قدما .